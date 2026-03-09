ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਦੌੜਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ? ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਦੌੜਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ? ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਅਟੈਕਸੀਆ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਦੌੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : March 9, 2026 at 2:48 PM IST
SPINOCEREBELLAR ATAXIA SYMPTOMS: ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਕਾਰ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਪਾਈਨੋਸੇਰਬੇਲਰ ਐਟੈਕਸੀਆ (SCA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਬਣ, ਅਧਰੰਗ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪਾਈਨੋਸੇਰੇਬੇਲਰ ਐਟੈਕਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਐਟੈਕਸਿਆ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਸੱਟ, ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਖੜਾਹਟ, ਧੁੰਦਲਾ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਸੇਰੀਬੈਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ਵੇਤਾ ਪਾਂਡੇ
ਸਪਾਈਨੋਸੇਰਬੇਲਰ ਅਟੈਕਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣਾ
- ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ।
- ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਨਿਗਲਣਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਰਕਤਾਂ
- ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ
- ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- ਧੁੰਦਲਾ ਬੋਲ
- ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ
- ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਹੋਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਪਾਈਨੋਸੇਰਬੇਲਰ ਅਟੈਕਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਟੈਕਸੀਆ ਅਕਸਰ ਸੇਰੀਬੈਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਗਤੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸੀਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸੀਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਅਟੈਕਸੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ਵੇਤਾ ਪਾਂਡੇ
ਅਟੈਕਸੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਾਈਡਰੀਚ ਐਟੈਕਸਿਆ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨੋਸੇਰੇਬੇਲਰ ਐਟੈਕਸਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪਾਈਨੋਸੇਰੇਬੇਲਰ ਐਟੈਕਸਿਆ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੱਛਣ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਪਾਈਨੋਸੇਰੇਬੇਲਰ ਅਟੈਕਸੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਪਾਈਨੋਸੇਰੇਬੇਲਰ ਐਟੈਕਸੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਆਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI) ਸਕੈਨ
- ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਇਨਵੇਸਿਵ ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (CT) ਸਕੈਨ
- ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
- ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੀਨ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ
- ਸਪਾਈਨੋਸੇਰੇਬੇਲਰ ਐਟੈਕਸੀਆ (SCA ਟੈਸਟਿੰਗ) ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਟੈਕਸੀਆ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਈਨੋਸੇਰੇਬੇਲਰ ਅਟੈਕਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ਵੇਤਾ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕਸੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਟੈਕਸੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਕੋਕਸਸੈਕੀਵਾਇਰਸ, ਚਿਕਨ ਪਾਕਸ, ਐਪਸਟਾਈਨ-ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (HIV) ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ।
- ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ।
- ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ।
- ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ, ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-