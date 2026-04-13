ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਰੇਨਲ ਆਰਟਰੀ ਸਟੇਨੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।

RENAL ARTERY STENOSIS SYMPTOMS
By ETV Bharat Health Team

Published : April 13, 2026 at 1:30 PM IST

ਰੇਨਲ ਆਰਟਰੀ ਸਟੇਨੋਸਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਕ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਯੂਰੀਆ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰੇਨਲ ਆਰਟਰੀ ਸਟੇਨੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਰੇਨਲ ਆਰਟਰੀ ਸਟੇਨੋਸਿਸ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਮਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

  1. ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
  2. ਦਵਾਈ-ਰੋਧਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
  3. ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ।
  4. ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ।
  6. ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ: ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਹੂਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  7. ਹੋਰ ਲੱਛਣ: ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।

ਰੇਨਲ ਆਰਟਰੀ ਸਟੇਨੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਚਰਬੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਲਾਕ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਕ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਨਲ ਆਰਟਰੀ ਸਟੇਨੋਸਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ?

  • ਵੱਡੀ ਉਮਰ
  • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
  • ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
  • ਸ਼ੂਗਰ
  • ਮੋਟਾਪਾ
  • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
  • ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

  1. ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ - ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  2. ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ - ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

WHAT IS RENAL ARTERY STENOSIS
RENAL ARTERY STENOSIS CAUSES
ਰੇਨਲ ਆਰਟਰੀ ਸਟੇਨੋਸਿਸ
RENAL ARTERY STENOSIS SYMPTOMS

