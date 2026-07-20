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ਕੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ PH ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

PULMONARY HYPERTENSION SYMPTOMS
PULMONARY HYPERTENSION SYMPTOMS (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 20, 2026 at 12:29 PM IST

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ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ PH ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੰਗ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਲਮਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੂਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਖਰਾਬ, ਤੰਗ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਮੈਡਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (PH) ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਗਰੁੱਪ 1 - ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (PAH): ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਗਰੁੱਪ 2 - ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ PH: ਇਹ PH ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  3. ਗਰੁੱਪ 3 - ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ PH: ਇਹ ਕਿਸਮ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ COPD, ਪਲਮਨਰੀ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ) ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਗਰੁੱਪ 4 - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ PH: ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  5. ਸਮੂਹ 5 - ਹੋਰ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ - ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ।

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
  2. ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਓਪੀਡੀ, ​​ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ
  3. ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
  4. ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ
  5. ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ)
  6. ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਰੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

  1. ਉਮਰ - ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਵਾਤਾਵਰਣ - ਐਸਬੈਸਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਜੀਵੀ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ - ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੌਚਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ - ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ - ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  6. ਲਿੰਗ - ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
  • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਢਿੱਡ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  • ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  1. ਅਨੀਮੀਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
  2. ਐਰੀਥਮੀਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ
  3. ਪਲਮਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ
  4. ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
  5. ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
  6. ਲੀਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
  7. ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਅਲ ਇਫਿਊਜ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
  8. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਲਾਜ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਮਨਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  2. ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਲਮਨਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
  4. ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪੰਪਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
  5. ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
  6. ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ
  7. ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ
  8. ਦਿਲ ਜਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
  9. ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

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