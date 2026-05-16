ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : May 16, 2026 at 1:36 PM IST

PERIPHERAL ARTERY DISEASE SYMPTOMS: ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (PAD) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (ਪਲਾਕ) ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ (ਅਲਸਰ) ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲੇਖ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (PAD) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ, ਆਓ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।

ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (PAD) ਕੀ ਹੈ?

ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (PAD) ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ - ਪਲੇਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ - ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੈਂਗਰੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। PAD ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅੰਤਰੀਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ PAD ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਏਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਨਾਲ - ਜੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਏਡੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੈਂਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੀਏਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ) ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

  • ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ (ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕਲੌਡੀਕੇਸ਼ਨ)।
  • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ।
  • ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ।
  • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ।
  • ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

ਪੀਏਡੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ

  • ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਡੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਦਰਦ। ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ, ਫੋੜੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ।
  • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣਾ।
  • ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਬਜ਼।
  • ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਰੀਨ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ।
  • ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ।
  • ਮੁਲਾਇਮ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ।
  • ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ।
  • ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ, ਦਰਦ, ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ (ਲੰਗੜਾਹਟ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁੱਲ੍ਹੇ, ਨੱਤਾਂ, ਪੱਟਾਂ, ਜਾਂ ਵੱਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਕ

  • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
  • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
  • ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ
  • ਸ਼ੂਗਰ
  • ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ
  • 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ
  • ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਏਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ PAD ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

