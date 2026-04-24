ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ
ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Published : April 24, 2026 at 10:46 AM IST
ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛਿੱਕ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਹੱਡੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਪੱਧਰ, ਉਮਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਡੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਕਰ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ
ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਉਮਰ - ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਣਤਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ - ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਜਨ ਰੀਸੈਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ - ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ - ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸੀਐਂਸੀ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ - ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਾ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ, ਮਿਰਗੀ, ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ - ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈੱਲਾਂ, ਓਸਟੀਓਬਲਾਸਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਮੀਨੋਪੌਜ਼ - ਔਰਤਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਪੋਸਟਮੇਨੋਪੌਜ਼ਲ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘੱਟ - ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਿਖਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ - ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ।
ਹੋਰ ਕਾਰਨ
- ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ
- ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ
- ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ
- ਗੋਰਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹੋਣਾ
- ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ
ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
- ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹੋ
- ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ
- ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
- ਆਪਣੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲਈ ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਓ
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਛੱਡੋ।
