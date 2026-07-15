ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
Published : July 15, 2026 at 1:16 PM IST
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ
- ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਕਸ
- ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਿੰਡਰੋਮ
- ਡਿਸਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ
- ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਛਣ ਹੋਣ:
- ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ: ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਦਾ ਘੇਰਾ 40 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ।
- ਹਾਈਪਰਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡੇਮੀਆ: ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਜਾਂ ਵੱਧ।
- ਘੱਟ HDL ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ: ਮਰਦਾਂ ਲਈ HDL ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ 40 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ
- ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰ: ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। 100 ਅਤੇ 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: 130 mmHg ਜਾਂ ਵੱਧ (ਉੱਪਰਲਾ ਨੰਬਰ) ਦਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ 85 mmHg ਜਾਂ ਵੱਧ (ਹੇਠਲਾ ਨੰਬਰ) ਦਾ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਹਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਚਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੀਟੋਟਿਕ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।-ਡਾ. ਚੇਤਨ ਕਲਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੈਫੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਾਹਰ
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ-ਸਬੰਧਤ ਸਟੀਟੋਹੈਪੇਟਾਈਟਸ (MASH) ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੀਵਰ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੀਵਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੈਲੋਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਉੱਚੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ BMI ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 25 ਤੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ, ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਰੀ ALT ਅਤੇ AST ਰੀਡਿੰਗ ਉੱਚ ਲੀਵਰ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸਟੇਜ 2 ਜਾਂ ਸਟੇਜ 3 ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਾਪਾ (ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ), ਉੱਚੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
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