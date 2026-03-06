ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੌਤ!
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : March 6, 2026 at 5:46 PM IST
'ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ' ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਨੀਸੇਰੀਆ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਡਿਸ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਧੱਫੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ' ਦੇ ਕਾਰਨ
'ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ' ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੀਸੇਰੀਆ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਡਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੀਸੇਰੀਆ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਡਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘਣ, ਚੁੰਮਣ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ' ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ
- ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
- ਜਾਮਨੀ, ਝਰੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
- ਧੱਫੜ, ਲਾਲ, ਤਿੱਖੇ ਧੱਬੇ
- ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
- ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਅਕੜਾਅ ਗਰਦਨ
- ਘਬਰਾਹਟ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਂਟੈਨੇਲਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲਣਾ
- ਹੋਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
- ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
- ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
- ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ
- ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
- ਦੌਰੇ
'ਮੈਨਿਨਜੋਕੋਕਲ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ' ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ
- ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
- ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ।
- ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
- ਉਲਝਣ
- ਉਲਟੀ
- ਅਕੜਾਅ ਗਰਦਨ
ਜੇਕਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
