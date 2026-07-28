ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ Marma Therapy? ਕਈ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ 107 ਮਾਰਮਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : July 28, 2026 at 4:03 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੋਡੇ, ਪਿੱਠ, ਜੋੜਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
107 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਰਾਜ਼
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ 107 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਗਰਦਨ, ਪਿੱਠ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸ, ਨਾੜੀਆਂ, ਨਸਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 107 ਮਾਰਮਾ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਮਲ ਛੂਹਣ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 107 ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 107 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।-ਵੈਦਿਆ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਚਸ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਵੈਦਿਆ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਚਸ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 107 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਇਟਿਕਾ, ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਗਠੀਆ, ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਵੈਦਿਆ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਚਸ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾਚਾਰੀਆ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੋਜ
ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਤੋਂ 8 ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।-ਧਰੁਵ ਗੌਰ, ਮਾਰਮਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼
ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਾਰਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।-ਰਮੇਸ਼, ਮਾਰਮਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼
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