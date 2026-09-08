ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 8, 2026 at 2:49 PM IST
WHAT IS LYMPHEDEMA: ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਫ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਤੀ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਰਿਤੂ ਡੇਵ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ
ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ, ਜਕੜਨ, ਝਰਨਾਹਟ, ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਨੂਅਲ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਡਰੇਨੇਜ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਹਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਰਿਤੂ ਡੇਵ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿੰਫੇਡੀਮਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਰਿਤੂ ਡੇਵ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ
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