ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ?

ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ?
ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : September 28, 2026 at 1:01 PM IST
LIVER CANCER SYMPTOMS: ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (FWICE) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਲੀਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬੋਕਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 34,000 ਤੋਂ 37,000 ਲੋਕ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਹਾਰਦਿਕ ਸੋਲੰਕੀ
ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟੋਸੈਲੂਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (HCC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਾਗ (ਸਿਰੋਸਿਸ) ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਂਸਰ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈਪੇਟੋਸੈਲੂਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (HCC) ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਸੋਜ, ਪੀਲੀਆ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਾਰਦਿਕ ਸੋਲੰਕੀ
ਸੈਕੰਡਰੀ: ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਨ, ਫੇਫੜੇ, ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੂਨ ਸਿੱਧਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ (ਕੋਲਨ/ਰੈਕਟਮ) ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਘਾਤਕ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਚਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਹਾਰਦਿਕ ਸੋਲੰਕੀ
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਆਰਗਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-