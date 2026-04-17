ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਠੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ (JIA) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

JIA TREATMENT
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ (Getty Image)
Published : April 17, 2026 at 12:47 PM IST

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨੂਪੁਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ - ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ।
  2. ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ।
  3. ਲੰਗੜਾਣਾ: ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਬੁਖਾਰ - ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ।
  5. ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ - ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਸੋਜ
  6. ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧੱਫੜ - ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧੱਫੜ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਿਸਟਮਿਕ, ਓਲੀਗੋਆਰਟੀਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੋਲੀਆਰਟੀਕੂਲਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲੱਛਣਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਧੱਫੜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਲਈ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ (HLA ਜੀਨ), 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਏ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ:-

ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਗਲਾਕੋਮਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਗਠੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
JIA TREATMENT

