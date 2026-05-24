ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਮਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ? ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਮਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
Published : May 24, 2026 at 11:58 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਸੀਬੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਸਮਿਟ ਪਾਵਰਡ ਬਾਏ ਲੀਡਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਪਤਾਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਮਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਮਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਮਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਮਾ ਵਿਨਾਇਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਮਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਮਤ, ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਓਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਮਾ ਵਿਨਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਮਾ ਵਿਨਾਇਕ
ਇਮਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ
- ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ
- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
- ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝਣਾ
- ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ
- ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਮਾ ਵਿਨਾਇਕ
