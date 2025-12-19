ਹਰ ਸਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਅਕਸਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੌਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ (HHS) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ (HHS) ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੜਕਣ, ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ (AFib) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚੈਂਬਰ (atria) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੜਕਦੇ ਹਨ। AFib ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ: ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੈਫੀਨ: ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਤਣਾਅ: ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ: ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ: ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।
ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਥਕਾਵਟ
ਕੀ ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਰੀਥਮੀਆ ਜਾਂ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ (AFib) ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ECG), ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਨੀਟਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਡੇ ਹਾਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ (AFib) ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
