ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : August 9, 2026 at 12:30 PM IST
WHAT IS CHANDIPURA VIRUS: ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਾਂਸ਼ੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 184 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਹਲਕੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ (CHPV) ਰਬਡੋਵਾਇਰਿਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਸੀਕੁਲੋਵਾਇਰਸ ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਬੋਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (NCDC) ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਤਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਸੋਜਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ, IFEM ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਦਾ ਫਲੇਬੋਟੋਮਾਈਨ ਸੈਂਡਫਲਾਈ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਅਤੇ ਰੁਕਿਆ ਪਾਣੀ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ, IFEM ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਬੁਖਾਰ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਉਲਟੀਆਂ
- ਦਸਤ
- ਫਲੂ
- ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
- ਦੌਰੇ
- ਬੇਹੋਸ਼ੀ
- ਕੋਮਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਉਲਟੀ
NCDC ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ, ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ (ARDS) ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ICMR-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ICMR-NIV ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ 55% ਤੋਂ 77% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1965 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਦੇ 245 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 82 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
- ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ - ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
- ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪਹਿਨੋ।
- ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਕਟਰ - ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਟ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਹੇਠ ਸੌਂਵੋ।
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