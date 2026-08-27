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ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ? ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

WHAT IS CELLULITIS
WHAT IS CELLULITIS (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 27, 2026 at 11:10 AM IST

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ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਖਮ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੇ ਕੱਟ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਗਾ ਦਿਖੇ ਪਰ ਸੋਜ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲੱਡਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ
  2. ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  3. ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਨ
  4. ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੱਸ ਹੋਣਾ
  5. ਲਾਲੀ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲਣਾ
  6. ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ
  7. ਬੁਖਾਰ
  8. ਸੁਸਤੀ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

  1. ਸ਼ੂਗਰ
  2. ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਖ਼ਮ
  3. ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ
  4. ਚੰਬਲ
  5. ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਜ
  6. ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ
  7. ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪਏ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਸੱਟ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਸੱਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ ਦਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟੋ। ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।-ਵੀਰਾ ਰੈਡੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕਰੀਮਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

  1. ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।
  2. ਕੁਝ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਦਰਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਾਰ ਜਾਂ ਜਖਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  4. ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  5. ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਛਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਖਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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WHAT IS CELLULITIS
WHO IS AT HIGHER RISK OF CELLULITIS
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