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BMI ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

BMI ਭਾਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

BMI FOR HEALTHY PERSON
BMI FOR HEALTHY PERSON (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2026 at 12:53 PM IST

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ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ (BMI), ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਇਹ BMI ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ?

BMI ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ BMI ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਫੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ BMI ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਫੈਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਸਧਾਰਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ BMI ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਰ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BMI ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਏ ਕੀ ਮੇਰਾ BMI ਨਾਰਮਲ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਕੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?-ਡਾ. ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਭਾਰ ਜਾਂ BMI ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ TOFI ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਦਿਖਣਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਚੈੱਕਅੱਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ BMI ਆਮ ਦਿਖੇ।-ਡਾ. ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ

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