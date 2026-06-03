ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ? ਸਮੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
Published : June 3, 2026 at 1:24 PM IST
AUTOIMMUNE KIDNEY DISEASE SYMPTOMS: ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਮੇਰੂਲੀ ਨਾਮਕ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਗਲੋਮੇਰੂਲੋਨੇਫ੍ਰਾਈਟਿਸ
- ਲੂਪਸ ਨੈਫ੍ਰਾਈਟਿਸ
- ਆਈਜੀਏ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ
- ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨੂਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਮੇਟੂਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸੋਜ ਅਤੇ ਤਰਲ ਧਾਰਨ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਜ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ: ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਕਸਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ - ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਐਸਿਡ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ - ਐਸਿਡ ਜਮ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਿਡ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਤਰਲ ਧਾਰਨ - ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਐਡੀਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਤਰਲ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ - ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਨੀਮੀਆ - ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਚਮੜੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ - ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਨੀਆਂ ਨਾਮਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ - ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ - ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ - ਇਸ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ - ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਪੈਰੀਕਾਰਡਾਈਟਿਸ - ਦਿਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਰਗੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ - ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ - ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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