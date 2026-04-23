ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
Published : April 23, 2026 at 1:29 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
'ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਉਮੈਟੋਲੋਜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਠੀਏ ਦੀ ਗਲਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗਠੀਆ ਕੀ ਹੈ ?
ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਿਉਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਗਠੀਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ (Autoimmune) ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ (ਰੂਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ (Painkillers) ਅਤੇ ਸਟੀਰੋਈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" - ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਿਉਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਗਠੀਆ 'ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ' ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਅ ਜਾਂ 'ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ' ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਟਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਟੋ-ਇਮਿਊਨ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਰੋਇਲੀਅਕ (ਪੈਲਵਿਕ) ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਕੜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਕੈਨਿਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ (Arthritis) ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੀਬੀਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭਗ 50–70% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਗਠੀਏ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਕੜਨ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਗਰਮਾਹਟ, ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰ ਦਰਦ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਦਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਥਕਾਵਟ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।"
ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਾਲਾਂ, ਰਾਜਮਾ, ਛੋਲੇ, ਟਮਾਟਰ, ਪਾਲਕ, ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਅਰ), ਲਾਲ ਮਾਸ, ਕਲੇਜੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੇਅ (ਫ੍ਰਕਟੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ) ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਡਾਇਟ ਸਲਾਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ?
ਡਾ. ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਰਾਇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਰਾਇਡ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖੇ ਹੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲਾਜ (quackery) ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ…
- ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ (Rheumatoid Arthritis): ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ (Ankylosing Spondylitis): ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਕੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ।
- ਗਠੀਆ : ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ (Osteoarthritis): ਇਹ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਗਠੀਆ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ' ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਠੀਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ) ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ (Menopause) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਰ ਜੋੜ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ?
NFHS-5 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 22% ਮਰਦਾਂ ਦਾ BMI 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। JAMA ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ BMI 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦਾ ਖਤਰਾ 2.65 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ 31% ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਮ ਕਲਚਰ, ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ?
India Gout Market Research Report, Growth And Industry Forecast 2025 To 2035 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ (ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 226 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਇਹ 769 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ?
Global Burden Of Disease ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠੀਆ (Gout) ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 55–59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਠੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਇਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜੋ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ।
- ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰਮਾਹਟ ਹੋਣਾ।
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
