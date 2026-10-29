ਕੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ

ਕੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ
ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 29, 2026 at 10:03 AM IST
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਗਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਾਗਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸਕੇਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਇਸਕੇਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ: ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ
- ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
- ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ
- ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਣਾ
- ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਸੌਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਛਣ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੇਕ-ਅੱਪ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਤਲਾ-ਘੁਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟੋਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ
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