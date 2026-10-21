aHUS ਕੀ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
aHUS ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 10:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਥਕਾਵਟ, ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ aHUS (ਅਟੈਪੀਕਲ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਯੂਰੇਮਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। aHUS ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
aHUS ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਈਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ aHUS ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥੱਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਲ ਗੁਰਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥੱਕਿਆ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ Hemolysis ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਆਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਤੁਕਾਰਾਮ ਜਮਲੇ ਨੇ aHUS ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ, ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
aHUS ਹੋਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੈ?
aHUS ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਤੁਕਾਰਾਮ ਜਮਲੇ
ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ aHUS ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕੀ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦੀ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ aHUS ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਫਰੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੋਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ aHUS ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦਾ।
ਜਦੋ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ aHUS ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤਰੁੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
aHUS ਗੁਰਦੇ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
aHUS ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ, ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ aHUS ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। -ਡਾ. ਤੁਕਾਰਾਮ ਜਮਲੇ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
aHUS ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਤੁਕਾਰਾਮ ਜਮਲੇ
- ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੋਜ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਅਨੀਮੀਆ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ
- ਸੁਸਤੀ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ
aHUS ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
aHUS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ CBC ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 5 mg/dL ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਰੀਨਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਤੁਕਾਰਾਮ ਜਮਲੇ
ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। aHUS ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
aHUS ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਡਾਈਰੀਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ aHUS ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਤੁਕਾਰਾਮ ਜਮਲੇ
ਜੇਕਰ ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ aHUS ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮੇਂ। aHUS ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ aHUS ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ aHUS ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ aHUS ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਤੁਕਾਰਾਮ ਜਮਲੇ
aHUS ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨੌ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ 'ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਹਿਬਿਟਰ' ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ aHUS ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
aHUS ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ aHUS ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ (ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਾਹਰ) ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
aHUS ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
aHUS ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ aHUS ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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