ਪੀਡੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਪੀਡੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Published : October 20, 2026 at 12:09 PM IST
ਜਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੰਦਿਨੀ ਜੈਨ, ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈਵੀਐਫ, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?
ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਸੋਜ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੰਦਿਨੀ ਜੈਨ, ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈਵੀਐਫ, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਜਰੀ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰ ਮਰੀਜ ਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਜਿਨਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ MRI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੰਦਿਨੀ ਜੈਨ, ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈਵੀਐਫ, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਫਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਡਾ. ਨੰਦਿਨੀ ਜੈਨ, ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈਵੀਐਫ, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਐਡੀਨੋਮਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਔਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਦਰਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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