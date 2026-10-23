ਮਿੰਨੀ-ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ
ਮਿੰਨੀ-ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਕਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Published : October 23, 2026 at 11:09 AM IST
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿੰਨੀ-ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਇਸਕੇਮਿਕ ਅਟੈਕ (TIA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। TIA ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।-ਡਾ. ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਝੁਕਣਾ
- ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
- ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, TIA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਰ TIA ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ TIA ਸੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ MRI ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਈਸੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ 24/7 ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਹੋਣ।
- ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੇਟਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।
- ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ।
- ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
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