ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ECG ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ?
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ECG ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
Published : September 29, 2026 at 10:09 AM IST
ECG ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ECG ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ECG ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਿਖੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ।
ਹੋਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜਕਣ, ਸੁਪਰਾਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਜਾਂ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ, ਅਸਥਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰਾਮ।- ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ,ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਹੋਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੋਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀ (ECG) ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ECG ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ,ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਹੋਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਅਣਜਾਣ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ECG ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀਵ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣ ਐਰੀਥਮੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।-ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ,ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 24-ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਮਾਨੀਟਰ ਜਾਂ ਪੈਚ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਈਸੀਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ,ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਸੀਜੀ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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