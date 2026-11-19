ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, 4 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੋ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ?
Published : November 19, 2026 at 4:51 PM IST
ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਡੋਮਿਨੋ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੀਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੀਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡੋਮਿਨੋ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
MSUD: ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਪਲ ਸਿਰਪ ਯੂਰੀਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (MSUD) । ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਾਂ - ਲਿਊਸੀਨ, ਆਈਸੋਲੀਯੂਸੀਨ ਅਤੇ ਵੈਲੀਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
MSUD ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੀਵਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਮਿਲੀਅਲ ਐਮੀਲੋਇਡ ਪੋਲੀਨਿਊਰੋਪੈਥੀ (FAP): ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਥਾਈਰੇਟਿਨ (TTR) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤਕਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਲੀਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਖੂਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਦੋ ਮੈਪਲ ਸ਼ਰਬਤ ਯੂਰੀਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਮਿਲੀਅਲ ਇੰਟਰਾਹੇਪੇਟਿਕ ਕੋਲੇਸਟੈਸਿਸ (ਪੀਐਫਆਈਸੀ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ।- ਡਾ. ਸ਼ਾਲਿਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਚਪੀਬੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਲੀਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ MSUD ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਾਨੀ ਜਿਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੀਵਰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਮਿਨੋ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਗ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਲੱਭਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਾਲਿਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਚਪੀਬੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
- ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਲੀਵਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, FAP ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ TTR ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਂਗ ਲਾਗ, ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਅੰਗ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਡੋਮਿਨੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੰਗ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਡੋਮਿਨੋ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੀਵਰ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੀਵਰ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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