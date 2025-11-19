ETV Bharat / health

ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

WHAT IS A BREAST IMPLANT
ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ? (Getty Image and instagram)
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰਲਿਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚੋ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਉਪਕਰਣ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਿਲੀਕੋਨ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੈੱਲ ਜਾਂ ਖਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਨ ਜੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ। ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਫਟਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
  • ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਸੋਜ

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

  1. ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  2. ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ।
  3. ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹਟਾਉਣਾ, ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
  5. ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?

  1. ਛਾਤੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਚੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।

ਸਿਲੀਕੋਨ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਿਹਤਰ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਲੀਕੋਨ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਖਾਰੇ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰੇ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਲੀਕੋਨ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਜਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ

  1. ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
  2. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਹਨ?
  3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ?
  4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
  5. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਪਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਰਜਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  1. ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ
  2. ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੀਰਾ
  3. ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ
  4. ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਛਾਤੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸਕ ਵਰਕ ਅਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋ।
  2. ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  3. ਦੌੜੋ ਨਾ।
  4. ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ।
  5. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
  6. ਹਲਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

