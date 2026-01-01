ETV Bharat / health

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਮ

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Choose ETV Bharat

URIC ACID SYMPTOMS: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਊਰੀਨ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਦੇ, ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਈ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਾਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਾਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੋਡਿਆਂ, ਕੂਹਣੀਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਲਾਲੀ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਊਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੰਢਾਂ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਗੰਢਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੋਫੀ ਸੂਈ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੋਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੋੜਾਂ (ਗਾਊਟ) ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰੀਆਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

