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ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

HOW DOES TOBACCO HARM THE MOUTH
HOW DOES TOBACCO HARM THE MOUTH (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2026 at 3:26 PM IST

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ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਦਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।

ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਪਠਾੜੇ

ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਅਚਾਨਕ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।- ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਪਠਾੜੇ

ਤੰਬਾਕੂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਪਠਾੜੇ

ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਹ ਆਦਤ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਪਰ ਗੁਟਖਾ, ਖੈਨੀ, ਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।- ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਪਠਾੜੇ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਪਠਾੜੇ

ਜੇਕਰ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਰਜਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੋਲਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਪਠਾੜੇ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਸ ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਲਸਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

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HOW DOES TOBACCO HARM THE MOUTH

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