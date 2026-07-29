ETV Bharat / health

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

MONSOON HEALTH TIPS
MONSOON HEALTH TIPS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : July 29, 2026 at 9:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਭੱਜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ?

ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀਪੁਰੀ: ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਨੈਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਈਸ ਕਰੀਮ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਠੰਢਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਮੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ, ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਫਲ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਕ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੇ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਰਮ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜੂਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਮੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਹੈਜ਼ਾ, ਪੀਲੀਆ, ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਉਬਾਲੇ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਸੂਪ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੂਣ-ਮੁਕਤ: ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3948034/

https://extension.arizona.edu/sites/default/files/2025-02/2022-06FoodSafetyScoop-Monsoonfinal.pdf

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

FOODS TO AVOID DURING MONSOON
MONSOON PRECAUTIONS
MONSOON UPDATE
MONSOON HEALTH TIPS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.