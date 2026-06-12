ਕੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਵਾਈ? ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਇਹ ਖੁਰਾਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : June 12, 2026 at 9:58 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NFHS-5 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GLP-1 ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
GLP-1 ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ?
ਫਾਈਬਰ ਪੂਰਕ: ਦ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਈਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੇਵਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਈਬਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ 4% ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਤੇਜਕ: ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਤੇਜਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਤਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ GLP-1 ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਮਤਲੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਬੇਰੀਨ: ਫਾਰਮੇਸੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਬੇਰੀਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਪੂਰਕ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਰਬੇਰੀਨ ਦੋਵੇਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਲਫ਼ਾ-ਲਿਪੋਇਕ ਐਸਿਡ (ALA): ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਮੀਰ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ALA ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਬੇਰੀਨ ਵਾਂਗ ALA ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਰੋਮੀਅਮ: ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਬੇਰੀਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਂਗ GLP-1 ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ (ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ) ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਾਰਸੀਨੀਆ ਕੰਬੋਜੀਆ- ਗਾਰਸੀਨੀਆ ਕੈਂਬੋਜੀਆ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ (HCA) ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ GLP-1 ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਮਤਲੀ) ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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