ਕੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਕੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : February 26, 2026 at 11:07 AM IST
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ: ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਠੋਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ clevelandclinic.org ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੇਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਝੁਕਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਗਲਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ, ਅਚਾਨਕ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ: ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ (4-7-8 ਵਾਰ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਲਿਊਰਲ ਇਫਿਊਜ਼ਨ: ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਲਿਊਰਾ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ: ਪੇਟ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫੋੜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
