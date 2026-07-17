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ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ? ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ!

ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਚਰਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

SONAM WANGCHUKS HUNGER STRIKE
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 17, 2026 at 1:08 PM IST

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SONAM WANGCHUKS HUNGER STRIKE: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਲ, ਜੂਸ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 59 ਸਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂਣ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ) ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਊਰਜਾ (ਕੈਲੋਰੀਆਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ?

ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਖੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਫ਼ਤਾ 2: ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਲਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀਟੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਹਫ਼ਤਾ 3: ਲਗਭਗ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਚਰਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

NIH ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਲ ਦੀ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਣਿਜ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਲੂਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ: ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਉਣਾ ਹੱਲ ਹੈ?

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਰੀਫੀਡਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ' ਦਾ ਜੋਖਮ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੀਫੀਡਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਚਾਨਕ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਵਰਗੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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SONAM WANGCHUKS HUNGER STRIKE
EFFECTS OF FASTING
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ
SONAM WANGCHUKS HUNGER STRIKE

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