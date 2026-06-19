ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ

ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : June 19, 2026 at 12:34 PM IST
ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 20, 30 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ (ਪਿੱਠ ਦਰਦ)
- ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ (ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ)
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ
- ਬੁਖ਼ਾਰ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।-ਡਾ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ
- ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਰੀਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (RCC) - ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 85% ਤੋਂ 90% ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਪ-ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੈੱਲ, ਪੈਪਿਲਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਫੋਬ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ: ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾ ਯੂਰੇਟਰ (ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੇਡੂ) ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਲਮਸ ਟਿਊਮਰ: ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ।
- ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਕੋਮਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ: ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
- ਮੋਟਾਪਾ: ਉੱਚ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੈਨੇਟਿਕਸ: ਵਿਰਾਸਤੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲਗਭਗ 5% ਤੋਂ 10% ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੀਬੀਸੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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