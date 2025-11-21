ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਸਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੈਕਰ aqi.in ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 455 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ N-95 ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਜੌਗਿੰਗ, ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
WHO ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਸਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੂੜ, ਧੂੰਆਂ, ਗੈਸਾਂ, ਧੁੰਦ, ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਭਾਫ਼, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹਵਾ ਦੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ, ਇਮਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅੰਗ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
- ਸਟ੍ਰੋਕ
- ਇਸਕੇਮਿਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
- ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ
- ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
- ਨਮੋਨੀਆ
- ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ
- ਦਮਾ
- COPD ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
- ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
- ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ
- ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸ
- ਚੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਸ਼ੂਗਰ
- ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਸਹਿ-ਰੋਗ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਨ ਕਣ ਪਦਾਰਥ (PM), ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO), ਓਜ਼ੋਨ (O3), ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (NO2) ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (SO2) ਬਰੀਕ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ
- ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ
- ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਓ
- ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਜਾਓ
- ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਕਰੋ
- ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਚੁਣੋ
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
