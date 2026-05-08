ਕੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਜੇਕਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : May 8, 2026 at 10:23 AM IST
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਲਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਨਬਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਲੂਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ UV ਕਿਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ DNA ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਸੋਮਲ ਰੀਸੈਸਿਵ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੜਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ।
- ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ (2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ।
- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
- ਅੱਖ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪਾ।
- ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਬਾਇਓਪਸੀ - ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੈਨੇਟਿਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ- ਜੈਨੇਟਿਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (UVR) ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UVR) ਕਿਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। UVR ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਕਲਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਯਮਤ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ, ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ੀਰੋਡਰਮਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਯੂਵੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-