ਕੀ ਸਿਰਦਰਦ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ...
ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਰਦ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 17, 2026 at 10:55 AM IST
ਸਿਰਦਰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ। ਸਿਰਦਰਦ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਦਰਦ ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਦਰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਰਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਦਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਇੰਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਰਦ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਨੀਂਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਰਾੜੇ ਲੈਣਾ, ਸੌਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਣਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ: ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਦੰਦ ਪੀਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਾਰਨ
- ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ
- ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ
- ਤਣਾਅ
- ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
- ਨੀਂਦ ਦੈ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਰਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਹੈ। hypnic heasache ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ Alarm Clock headache ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਰਦ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 'International Classification of Headache Disorders' ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਦਰਦ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ hypnic ਸਿਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਲੋਅ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ।
ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ।
- ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਬਦਲ ਜਾਣਾ।
- ਸਿਰਦਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਰਦਰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ।
- ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਝੁਕਣ 'ਤੇ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਣਾ।
- ਸਿਰਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀ, ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਦਰਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਰਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਦੌਰੇ ਪੈਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਲਝਣ, ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਮ ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?
ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, MRI ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸਿਰਦਰਦ ਲਈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਦਰਦ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਰੋਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਦਰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਡਾਈਰੀ ਰੱਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਾਬ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਦਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਬਦਲਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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