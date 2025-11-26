ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 26, 2025 at 10:08 AM IST
ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੀਏ?
ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਪੱਧਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਪੱਧਰ 0.5 ਅਤੇ 1.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਪੱਧਰ 1.2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਪੱਧਰ 4 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।-ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਗੁਪਤਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ
- ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਸ਼ੂਗਰ
- ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਗ
- ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸੋਜਸ਼
ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
- ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ
- ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
2018 ਵਿੱਚ "ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ।
ਕਰੀਏਟਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਲੂਣ ਖਾਓ।
- ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪੀਓ।
- ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ।
