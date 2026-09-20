ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Published : September 20, 2026 at 12:35 PM IST
ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਓਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਦ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੋਢੇ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਪਾਟਿਲ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ?
ਮੋਢੇ ਦਾ ਜੋੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਜ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ?
ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਚਾਨਕ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਰਦ ਸਥਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ, ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਪਾਟਿਲ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਟੈਂਡਨ ਸੋਜ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣ, ਬਰਸਾਈਟਿਸ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਗਠੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਪਾਟਿਲ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ?
ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ
- ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਪਾਸੇ ਬਦਲਣਾ
- ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਪਿੱਠ ਖੁਰਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਉੱਚੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਸਨ।
- ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਆਰਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਕਠੋਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਹੋਵੇ।-ਡਾ. ਜੈਦੀਪ ਪਾਟਿਲ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਸਣ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਸੌਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਦ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ?
- ਭਾਵੇਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਮੋਢੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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