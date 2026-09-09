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ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਕੁਝ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

WORST HABITS FOR YOUR BRAIN
WORST HABITS FOR YOUR BRAIN (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2026 at 10:44 AM IST

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ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?

ਸੌ ਕੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੇਅ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ। ਬੱਦਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਦਾ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਮਾਹਰ ਬੈਚ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ: ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਾਚਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਭਰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਤਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰੱਖੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਅਜਿਹੇ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਆਉਦੀ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਉਣਾ: ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੋਂਦ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ। ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਐਮੀਗਡਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਹਰ ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਠੋ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਰੀਸੈੱਟ ਬਟਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

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