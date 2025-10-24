ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਸਰ ? ਜਾਣੋ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਾਡੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
Published : October 24, 2025 at 11:26 AM IST
ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ (ਡਿਊਓਡੇਨਮ) ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ (NSAIDs) ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਅਲਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਲਣ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦਾ ਐਸਿਡ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਪਟਿਕ ਫੋੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ (NSAIDs) ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...
- ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ - ਐਸਪਰੀਨ ਅਤੇ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ - ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ - NHS.UK ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
- ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾਪਣ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ - ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਕਾਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਲਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ - ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਲਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ - ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅਲਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਲੇ ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ। ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਖੂਨੀ ਉਲਟੀ, ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫੋੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)