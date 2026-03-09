ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!
ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਖੱਬਾ ਫੇਫੜਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਤਿੱਲੀ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਗੁਰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Published : March 9, 2026 at 10:47 AM IST
ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਜਾਂ ਗੈਸ, ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਥਿਤ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਖੱਬਾ ਫੇਫੜਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਤਿੱਲੀ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਗੁਰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
- ਤਿੱਲੀ: ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਤਿੱਲੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਪੇਟ: ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਚਨ ਅੰਗ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ: ਪੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਪਾਚਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਖੱਬਾ ਗੁਰਦਾ: ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਬਾ ਗੁਰਦਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਲਨ: ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਲਨ ਪੇਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲ - ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਬਾ ਫੇਫੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਬੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਸਲੀ ਪਿੰਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਦ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?
- ਗੈਸ: ਹਵਾ ਨਿਗਲਣ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ, ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਨਜ਼ ਜਾਂ ਪੱਤਾਗੋਭੀ) ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਕੜਵੱਲ, ਡਕਾਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ (GERD): ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਬਜ਼: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਸਿੰਡਰੋਮ (IBS): ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਫੁੱਲਣਾ, ਦਸਤ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ (UC): ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਜਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਗੈਸਟਰਾਈਟਿਸ: ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ: ਪੇਟ ਜਾਂ ਡਿਓਡੇਨਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਸਟੋਕੌਂਡ੍ਰਾਈਟਿਸ: ਕੋਸਟੋਕੌਂਡ੍ਰਾਈਟਿਸ ਉਪਾਸਥੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਲਜੁਲ, ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਸਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਟਣਾ: ਤਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਿਬਕੇਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਪਲੀਨੋਮੇਗਲੀ), ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੱਲੀ ਦਾ ਫਟਣਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਇਟਿਸ: ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਇਟਿਸ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਬਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਇਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦr ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਪੱਥਰੀ ਸਖ਼ਤ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਮਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੱਬੀ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਖੱਬੀ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਦ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਸਲਿੱਪਿੰਗ ਰਿਬ ਸਿੰਡਰੋਮ: ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪੱਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਚਾਅ: ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ, ਬਾਹਾਂ, ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
- ਪਲੀਯੂਰੀਸੀ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਨਮੂਨੀਆ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲਾ ਖੱਬਾ ਫੇਫੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਏਓਰਟਿਕ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ: ਏਓਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਭਾਰ ਜੋ ਅਚਾਨਕ, ਗੰਭੀਰ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਊਮੋਥੋਰੈਕਸ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
- ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਰਹੇ।
- ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨਾ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
- ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ
ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਫੈਲਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-