ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ! ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ?
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 3:19 PM IST
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਕਠੋਰ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਨੋਦਕਰ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨਮੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇਜ਼ ਜਲਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੀਬਮ ਨੂੰ ਘੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸੁੱਕੀ, ਖੁਰਦਰੀ ਅਤੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਮੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਖਾਰ, ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਲਗ਼ਮ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਭਾਫ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਨ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ-ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ?
- ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ: ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ 36–40°C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ।
- ਕਿੰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਹਾਉਣਾ: ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ 5-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ।
- ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ: ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ।
- ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ: ਜਖ਼ਮ, ਸਰਗਰਮ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ: ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਕਾਪਨ, ਖੁਰਦਰੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
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