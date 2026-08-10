ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼? ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ...
Published : August 10, 2026 at 11:01 AM IST
ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਣਾ ਸਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਵੀ ਸੋਜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਮ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਦਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੋਜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਿੰਨੀ ਸਲੂਂਖੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅੰਗ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੱਛਣ?
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਡਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਦੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਿੰਨੀ ਸਲੂਂਖੇ
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ?
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ
- ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
- ਐਲਰਜੀ
- ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
- ਅਨੀਮੀਆ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ
- ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ
- ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ
- ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀਂ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਿਰਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਿੰਨੀ ਸਲੂਂਖੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਯੂਰਿਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੱਧਰ ਚੈਕ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ, ਤਾਂ ECG, ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਿੰਨੀ ਸਲੂਂਖੇ
ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਸੋਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ, ਲੂਣ ਦਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਠੰਢੀ ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।-ਡਾ. ਮਿੰਨੀ ਸਲੂਂਖੇ
ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਸੋਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਮਿੰਨੀ ਸਲੂਂਖੇ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਜਾਂ ਆਮ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਹਲਕੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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