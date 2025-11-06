ETV Bharat / health

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WHAT IS GASTROCOLIC REFLEX
ਗੈਸਟ੍ਰੋਕੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੀ ਹੈ (Getty Image)
ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ।

ਗੈਸਟ੍ਰੋਕੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ "ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੰਚਾਰ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤੜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਰਿੱਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਲਾਗ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

  1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
  2. ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਫੁੱਲਣਾ, ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
  5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
  6. ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (IBS): ਜਦੋਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ, ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ IBS ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IBS ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ: ਅਚਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। PubMed Central ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

  1. ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਲਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ, ਕੈਫੀਨ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  3. ਤਣਾਅ, ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  4. ਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

