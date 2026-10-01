ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਮਦਦ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਮਦਦ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : October 1, 2026 at 10:54 AM IST
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 108 ਜਾਂ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਸੈਫ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਗਰਦਨ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਤੁਰੰਤ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ।
- ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਪਰੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 325 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਐਂਟਰਿਕ-ਕੋਟੇਡ ਐਸਪਰੀਨ ਗੋਲੀ ਦੇਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਨਾ ਦਿਓ।
- ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡੀਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ (AED) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਆਉਣ ਤੱਕ CPR ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਜੇਕਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
- ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਤੁਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਸੀਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ, ਭਾਰੀਪਨ, ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਬਾਹਾਂ, ਮੋਢਿਆਂ, ਜਬਾੜੇ, ਗਰਦਨ, ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਰਗੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
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