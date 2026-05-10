ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ
ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
Published : May 10, 2026 at 4:00 PM IST
OVARIAN CANCER TREATMENT: ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ।
- ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਮਲ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪੀਥੈਲਿਅਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ BRCA1 ਜਾਂ BRCA2 ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੰਢ ਹੋਵੇ।
- ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਮਤਲੀ
- ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਪਿੱਠ ਦਰਦ
- ਥਕਾਵਟ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਢਿੱਡ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
- ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
- ਮੋਟਾਪਾ
- ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
- ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ CA-125 ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਐਂਟੀਜੇਨ 125 (CA-125) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਲਵਿਕ USG, MRI ਅਤੇ CT ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਜਿੰਗ ਲੈਪਰੋਟੋਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
