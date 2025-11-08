ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਣੀਕਾਰਕ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 8, 2025 at 5:43 PM IST
symptoms of menopause: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ (ਪੀਰੀਅਡਸ) 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨੋਪੌਜ਼, ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮ ਚਮਕ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮੇਨੋਪੌਜ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਘੱਟ ਪਰਿਪੱਕ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
medlineplus.gov ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ 45 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ
- ਗਰਮ ਚਮਕ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ
- ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਕਮੀ
- ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ
- ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ
- ਸੋਜ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ
- ਭਾਰ ਵਧਣਾ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- ਚਿੜਚਿੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
- ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣਾ
- ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ
- ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ
ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...
ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ - ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਪੜਾਅ - (ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਪੜਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਪੜਾਅ - ਅੰਡਕੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਪੜਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੜਾਅ - ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪੋਸਟਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥਕਾਵਟ, ਤਣਾਅ, ਜਾਂ ਆਮ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਗਰਮ ਚਮਕ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਮਲਟੀਸੈਂਟਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਮੂਡ, ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
