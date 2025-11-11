ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
LACK OF WATER IN THE BODY SYMPTOMS: ਹਰ ਸਮੇਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ... ਇਸ ਲਈ ਡੀਟੌਕਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ, ਹਵਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਟੌਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀਟੌਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ।
ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਐਕਸੋਟੌਕਸਿਨ): ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ), ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਆਕਸਲੇਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਚਮੜੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੁੱਲਣਾ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣਾ: ਖੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ: ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ: ਚਮੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੀਟੌਕਸ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੇਲਯੁਕਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ
- ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ।
- ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਐਂਡੋਟੌਕਸਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰੀਏ?
- ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਟੌਕਸ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-2.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।
- ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਖਾਓ।
- ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਗਲਾਈਮਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
