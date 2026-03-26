ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ? ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਣਦੇਖਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : March 26, 2026 at 11:08 AM IST
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣਾ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- ਫਲੋਟਰ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼: ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੱਬੇ, ਖੁੱਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ।
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਧੱਬਾ, ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਅੱਖ।
- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਣ: ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਗੰਢ ਜਾਂ ਵਾਧਾ: ਪਲਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੰਢ।
- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਝੁਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
- ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਚਮਕ
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਾਲੀ
ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ?
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਕਸਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ
- ਉਮਰ: ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ (ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ: ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਨੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰੇ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ (ਭੂਰੀਆਂ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ: ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ: ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਟੈਨਿੰਗ ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ - ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ, ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ACS) ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਹੈ। ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਵੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਵੀਲ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਅੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾ, ਪਤਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਝਿੱਲੀ ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਨਜਕਟਿਵਲ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।
