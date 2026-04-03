ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Published : April 3, 2026 at 5:16 PM IST
ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਜਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ: ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਖਮੀਰ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲੀ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਆਮ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਣਜਾਣ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ: ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ, ਕੱਛਾਂ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ, ਚਮੜੀ ਜੋ ਸੁੱਕੀ, ਖੁਰਲੀਦਾਰ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਹਾਸੇ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਲਈ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ) ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਫਲੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ: ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਮੀ, ਠੰਢ ਜਾਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
- ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟਿੰਗ
- ਵਿਆਪਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪੈਨਲ
- ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਦਵਾਈਆਂ
ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਝਾਅ
- ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
- ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
- ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਓ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-