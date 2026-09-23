ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦਾ।
Published : September 23, 2026 at 1:04 PM IST
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਓਲਾਜੀਕਲ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਮੀਲੋਇਡ ਪਲੇਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਫਾਈਬਰਿਲਰੀ ਟੈਂਗਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ 88 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਗਭਗ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖਰਾਬ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ
ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਨਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਾਣੀ-ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣ।
ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਜੇਰੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੀਆ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਗੰਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਕਲੀਨਿਕ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ਆ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dementia/symptoms-causes/syc-20352013
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9170-dementia
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